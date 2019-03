Un hombre propina una brutal paliza a una mujer y su hija por quitarle el sitio para aparcar

La cámara de seguridad del aparcamiento del restaurante Golden Wok de San Antonio, en Estados Unidos, muestran la desproporcionada agresión de un hombre a dos mujeres tras una discusión de tráfico.

En las imágenes se observa que el hombre está parado frente a un hueco para aparcar cuando una conductora introduce su coche antes que él. El conductor le recrimina su actitud a la mujer, que sigue caminando antes de que el agresor responda golpeando con violencia el vehículo.

Tras este golpe, una joven que baja del coche se enfrenta con el hombre y le intenta golpear en la cara. A esta agresión responde el hombre tirando al suelo de un golpea a su víctima y propinándole una paliza cuando aún está en el suelo. Cuando la compañera de la agredida acude a ayudar, también es golpeada por el hombre, que huye con su coche del lugar del suceso.

"Sólo recuerdo que me pegaba en la cara y me tiraba al suelo mientras me seguía golpeando", contó en Fox San Antonio Anjélica Lozano, la víctima.