Un grupo de jóvenes crea una campaña para denunciar el 'postureo' de las redes sociales

Subir una foto con el novio cuando la pareja no estaba ni hablando, maquillarse para dar los buenos días a través de una imagen o mostrar bebidas sanas que nunca han llegado a beber: son escenas de este proyecto que, según sus creados, refleja la realidad de algunos jóvenes actualmente.

La campaña ha sido creada por dos estudiantes mexicanos y un famoso youtuber del país para concienciar a los jóvenes de que "no es tán importante un like", asegura que lo que importa es "potenciar la comunicación en persona". Para reflejar este problema recogen la escena de cuatro amigos que publican una foto de una cena en la que no han hablado por culpa de su interacción en las redes.

Eddie Silva, Valeria Rodriguez y el youtuber Lord Hendrick (Enrique Padilla fuera de las redes) recuerdan que todo este mundo de las redes está creando un postureo excesivo que desvía a los jóvenes de los verdaderos valores de la vida.