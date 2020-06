Un bulo difundido entre inmigrantes sobre el Ingreso Mínimo Vital ha provocado largas colas y aglomeraciones a las puertas del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, en Huelva.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña estas líneas, decenas de personas se han agolpado para empadronarse creyendo que de esta manera tendrían acceso a diversas ayudas como el recién aprobado Ingreso Mínimo Vital.

Manuel Piedra, secretario de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), ha explicado que se trata de personas "con contratación de origen", es decir, "personas que han venido a España contratadas para el trabajo agrícola" que se "han cruzado seis kilómetros desde su finca hasta el casco urbano" para realizar este trámite.

"Han estado haciendo cola para hacer una fotocopia del pasaporte, pagando un euro de tasa en los bancos y rellenando un formulario que se puede descargar en el Ayuntamiento de Palos de la Frontera para rellenar la solicitud", ha explicado Piedra, que asegura que han sido engañadas con un "bulo".

"Estas personas no tienen derecho a ningún tipo de prestación, no sabemos de dónde viene esa información distorsionada y aprovechada. Están poniendo en riesgo a esas personas en la carretera, las estan sacando un dinero, y no se está guardadno la distancia de seguridad", ha denunciado.

Desde la UPA hacen un "llamamiento" a que "estas personas no se dejen guiar" por personas malintencionadas que les informan falsamente sobre ayudas que no les pertocan y ha pedido que "se informen a través de asociaciones agrarias u ONG".

Como ya informó Newtral.es, empadronarse en España no da derecho a recibir el IMV puesto que el requisito que se exige para recibirlo es otro: residir de forma legal en España desde hace al menos un año. En este sentido, cabe recordar que el padrón y la residencia legal son trámites distintos y, además, para acceder a la residencia legal hay que llevar a cabo una serie de trámites, papeleo y aportar documentación.

Nadie que esté de forma irregular en España puede acceder a esta ayuda, con la excepción de las personas víctimas de violencia de género y de trata y explotación sexual. En resumen: ni el empadronamiento da acceso al Ingreso Mínimo Vital, ni el padrón es lo mismo que la residencia legal, ni todas las personas que puedan llegar de manera irregular a España tienen la consideración de víctimas de trata.