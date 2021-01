A todos nos encantan y hoy están de celebración. Las croquetas, pese a que su origen es francés como te contamos en este artículo, es un aperitivo que sentimos muy nuestro. Y no es para menos, siendo quizá una de las tapas más populares de España.

Los chefs continúan experimentando sabores con ellas y tú, seguramente, también has intentado hacerlas más de una vez. Aunque eso sí, no te salen como las de tu madre... O no todavía. Te explicamos los secretos para hacer una croqueta ‘perfecta’ y los fallos que se suelen repetir a la hora de cocinarlas. Todo ello de la mano de Cristina Comenge, cofundadora de Oído Cocina Gourmet, principal distribuidor en Madrid de croquetas.

La bechamel, el secreto de todo

Una de las bases para una buena croqueta es su cremosidad y eso solo se consigue con una buena base de bechamel. Para ello, opta por las medidas que especifica Comenge: 50 gramos de harina, 50 de mantequilla y 400 minilitrosde leche. Todo esto mezclado bastará para que tus croquetas tengan ese punto de cremosidad, sin ser muy espesas o muy líquidas. Eso sí, no te olvides de remover constantemente

La calidad de los productos

No es un misterio que sin un buen producto ningún plato saldrá como esperamos y ese caso es el mismo para las croquetas. Aunque optes por croquetas de jamón, pollo o verduras, elige siempre alimentos de calidad para un buen relleno.

Evita ‘innovar’

Sí, la creatividad es fundamental muchas veces, pero no en la cocina ni en las croquetas. Para que tus croquetas queden deliciosas procura ser lo más homogéneo posible en tamaño y forma, para así asegurar una buena cocción. Como explica Comenge, un ‘truco’ es hacer uso de una manga pastelera o dos cucharas.

Las prisas no son buenas consejeras

Un consejo a la hora de hacer croquetas es conocer los ‘tempos’. Cuando prepares la masa de tus croquetas, déjala enfriar unas 12 horas al menos antes de ponerte a cocinar. Por norma general, si se hacen el mismo día no adquieren la consistencia ideal.

No abuses del empanado

Es cierto que ‘croqueta’ proviene de la palabra francesa ‘crujir’ y que ese es el punto clave para que queden riquísimas. Pero ojo, no abuses de las capas de empanado ya que con una sería más que suficiente. Además, si quieres que sean todavía más crujientes, opta por el pan rallado Panko, que es más grueso y menos aceitoso, como recomienda Oído Cocina.

Ten en cuenta el aceite

La calidad de las croquetas no siempre tiene que ver con el relleno y el empanado, sino también con el tipo de aceite que uses para cocinarla. Para unas croquetas de ‘muerte’ elige un aceite de oliva suave que no aporte sabor y añade una cantidad suficiente para evitar así moverlas.

Ojo con la temperatura

La temperatura ideal para la una buena croqueta es de 180ºC y eso tiene mucho que ver a la hora de que su punto de cocción quede similar. Además, como comenta Comenge, para que el aceite no pierda temperatura y evitar que estas se cuezan, lo idóneo es ir añadiéndolas en tandas de 8 o 10 croquetas.

Croqueta de jamón, la preferida por los madrileños

¿Nunca te has preguntado qué croqueta es la más popular de todas? ¿O cuantas consumimos de media? Bien, gracias a un interesante estudio sobre este delicioso alimento en la capital española, conocemos la respuesta.

Los madrileños y madrileñas consumen de media unas 144 croquetas al mes, lo que haría, nada más y nada menos, un total de unas 1728 croquetas al año. No está mal tratándose de uno de los aperitivos más populares de nuestro país.

Asimismo, el estudio también comenta cuáles son las zonas que más afición tienen por este aperitivo y las que menos. Chamartín, Salamanca y Ciudad Lineal se encontrarían entre los principales consumidores de croquetas, mientras que en el lado opuesto de la balanza encontraríamos Puente de Vallecas, Vicálvaro y Moratalaz. Asímismo, Comenge explica a LaSexta.com que la de jamón es la ‘reina’ y la preferida en toda la ciudad, ya que, de las 4 millones de ventas al año, el 50% se la adjudica la croqueta de jamón.

Aunque no te salgan como las de tu madre, después de estas recomendaciones estarás más cerca de ello. Así que aprovecha este Día Internacional de las croquetas para lanzarte en la cocina. ¿A qué esperas?