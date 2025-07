Tres vídeos, tres ataques, los mismos agresores: así descubrieron el acoso a una madre y su hijo en Torres de la Alameda (Madrid)

Carmen, de 80 años, y su hijo Antonio han sido víctimas de ataques continuos en Torres de la Alameda, Madrid. Pese a no denunciar inicialmente, la Guardia Civil intervino al identificar que no era un caso aislado. Gracias a cámaras ocultas, se captaron imágenes de dos jóvenes atacándolos con lejía. No era la primera vez, ya habían intentado incendiar su casa. La Guardia Civil investiga el caso como un delito de aporofobia. Los agresores tienen una orden de alejamiento, pero el miedo persiste en la familia.