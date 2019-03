Tres jóvenes denuncian que los Mossos les agredieron cuando estaban esposados

Las víctimas aún se preguntan como el impago de la carrera de un taxi el pasado mes de julio, les llevo a esto. 5 dotaciones de los Mossos d’Esquadra con 11 agente les abordaron en plena calle. Cuando preguntaron el motivo de la detención, denuncian, comenzaron las agresiones. "De repente se me cayeron 5 agentes encima, con los puños y con las botas pisándome".

Posteriormente fueron trasladadas a la comisaría de Les Corts. Allí una de las víctimas comunico que quería poner una denuncia por detención ilegal: "Quise poner una denuncia, se me tiraron encina y me agredieron. Me cogieron por el cuello y ahí perdí el conocimiento", denuncia una de las víctimas.

Durante 12 horas permanecieron en celdas aisladas hasta que el juez decidió dejarlas en libertad: "Intentaban que yo aceptara cosas que no había cometido, por ejemplo que le había pegado a un Mosso".

Un caso que vuelve a poner en duda la actuación desmesurada de los Mossos d’Esquadra y que recuerda al caso del empresario muerto en el Raval el pasado mes de octubre.

"El tema de Benítez se podría haber solucionado de otra manera, como el caso de estas chicas, no hace falta llegar a este extremo", afirma el abogado Juan Carlos Segura.

La próxima semana 9 agentes declararán como imputados. Se les acusa de varios delitos de lesiones con el agravante de superioridad.