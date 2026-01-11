Entre tractores y pancartas: prosiguen las manifestaciones en España y Francia contra el acuerdo de la UE y Mercosur

Los detalles Los agricultores protestan contra un pacto con el que se prevé que lleguen a los países diferentes productos agrícolas procedentes de países sudamericanos. Por ello, hay carreteras cortadas en diferentes puntos de la Península.

Grupos de agricultores franceses y españoles han bloqueado autopistas y carreteras en protesta contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. En Francia, unos 300 agricultores bloquearon la entrada del puerto de Le Havre, permitiendo solo el paso de productos que respeten sus normas de producción. Justin Lemaitre, del sindicato Jóvenes Agricultores, indicó que las protestas continuarán mientras las fuerzas físicas y del orden lo permitan. Además, en el sur de Francia y el norte de España, se han realizado bloqueos y cortes de carreteras, especialmente en Cataluña, en rechazo al acuerdo comercial y los recortes a las ayudas de la PAC.

Cuatro días después, los tractores resisten. Grupos de agricultores franceses y españoles mantienen este domingo bloqueos en diferentes autopistas y carreteras con sus vehículos y tractores, sobre todo en el sur del país, a los que se ha añadido esta jornada otro a la entrada del puerto de Le Havre (noroeste) para protestar por el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur.

Los agricultores españoles protestan contra un pacto con el que se prevé que lleguen a los países diferentes productos agrícolas procedentes de países sudamericanos. Ante esto, han protestado en diferentes puntos de la Península cortando carreteras en comunidades como Cataluña o Galicia.

En Francia, alrededor de 300 agricultores participaban en la acción de Le Havre que por la mañana se limitaba a controlar los camiones, pero permitiendo la circulación de los vehículos de los empleados del puerto, explicó en declaraciones a la emisora France Info el secretario general del sindicato Jóvenes Agricultores en el departamento de Sena Marítimo, Justin Lemaitre.

Se trataba de dejar pasar "solo los productos que respeten" sus "reglas de producción" y "denunciar este acuerdo de Mercosur", subrayó Lemaitre. Preguntado sobre cuántos días tienen intención de quedarse a la entrada del gran puerto francés de la costa atlántica, el sindicalista respondió que el tiempo se "lo permitan las fuerzas físicas" y el que lo permitan también las fuerzas del orden, que este domingo por la mañana les rodeaban a distancia.

Para Lemaitre, aunque el viernes pasado los embajadores de los países de la UE dieran su visto bueno al acuerdo comercial con Mercosur, con el voto en contra de Francia, "quedan vías" para bloquear su puesta en marcha, en particular cuando se vote en el Parlamento Europeo, pero también con la opción de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Otros puntos de bloqueos se han establecido en Francia sobre todo en el sur del país, como en la autopista A63 en el peaje de Biriatou junto a la frontera española; o en la autopista A64 de Toulouse a Bayona a la altura de Carbonne.

Las protestas de agricultores y ganaderos contra el acuerdo y los recortes a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) continúan también por el norte de España con tractoradas, cortes de carreteras en Cataluña y Orense y el bloqueo del puerto de Tarragona. Las movilizaciones contra ese tratado de libre comercio, que la UE tiene previsto firmar el próximo 17 de enero en Asunción, eran más numerosas en Cataluña. De la misma manera, la AP-7 también ha sufrido cortes.

Así, este sábado permanecieron cortadas varias carreteras, entre ellas el paso fronterizo con Francia en el Coll d’Ares en las protestas convocadas por Revolta Pagesa, que levantó el corte de vías en la Fondarella (Lleida).

