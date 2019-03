Las tormentas empañan el verano

Aproximadamente 41 litros por metro cuadrado han caído en la provincia de Girona. Tormentas que fulminan cualquier posible plan veraniego.

"Venimos a disfrutar y estoy en casa", comenta un hombre. En alerta naranja por fuertes lluvias están Cataluña, Huesca y Castellón.

"La verdad es que es una lástima. Tener las vacaciones así no es de mucho gusto", indica un joven.



En Valladolid, los previsores se refugian bajo el paragüas, los despistados, bajo soportales y también los hay que disfrutan de la lluvia.

"Prefiero estos 15 o 16 grados que si tengo frío me pongo una chaqueta, que 30 que no hay manera de vivir", afirma un chico.

A la lluvia le da igual que sea Agosto. Riega el norte y bajan las temperaturas en toda la Península.

"Parece otoño, en vez de estar regando ahí con todo el calor, estamos recogiendo hojas mira el cielo, en pleno verano y está nublado", comenta un hombre.

El tiempo no puede estar más revuelto: sin rayos de sol no luce igual la semana grande de Bilbao. Un hombre señala: "Parece otoño, casi invierno, porque sólo ha hecho bueno cuatro días".

"O nos vamos de aquí a coger un rayo de sol o creo que no lo vemos", indica una joven.

Los 21 grados y los paisajes de la provincia de A Coruña harán disfrutar a los turistas. Una mujer comenta: "Hace un día buenísimo. Tenemos el sol de Andalucía".

Unos 25 grados en agosto no es calor para Cádiz. "Tengo aquí el abanico y no lo he podido ni sacar con el fresquito que hace aquí en la playa", dice una chica.

Y aunque está siendo el día más fresco de toda la semana, en el sur, ya es otra cosa.

Un joven comenta: "Está el agua estupensa. no está fría".

Y en Cullera, los cielos están despejados y la playa está llena. "Estoy estupendamente porque hace muchísimos años que no venía a la playa", dice Marina. El nordeste verá el sol, pero Marina no verá el sol la próxima semana.