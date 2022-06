Ana María Gutiérrez pudo escapar de la violencia machista. Sin embargo, ahora teme la inminente salida de la cárcel de su agresor. "No duermo, tengo ansiedad, he engordado....", expresa la mujer.

El día 18 de junio, el hombre que la ha maltratado y que ha abusado de sus hijos sale de la cárcel, por lo que Ana María se siente indefensa: "Me avisan de que es un posible reincidente y que no está reinsertado; no tiene empatía hacía nosotros", lamenta.

El agresor tiene una orden de alejamiento de sus hijos, pero la de Ana María ha caducado. "Nadie me explicó que la orden de alejamiento corre mientras él está en la cárcel", afirma la mujer, quien reclama alguna medida de protección, como la pulsera para controlar si se acerca a ella o no. "Por lo menos para encontrármelo de cara, no de espalda", subraya.

Este domingo, Ana María ha estado arropada en una concentración en la que se han pedido medidas judiciales más garantistas para ella y para todas las mujeres víctimas de la violencia machista. En su caso, el tiempo corre en su contra. "Parece que a los que los protegen es a ellos", critica, a lo que añade que "un minuto de silencio no sirve para nada, sino que lo que hay que hacer es actuar". Por ello, ha decidido hacer su caso público ahora y no cuando ya no se pueda hacer nada.

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.