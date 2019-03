No tener recursos, ser mayor de edad...algunos de los requisitos del Gobierno para que los inmigrantes accedan a la sanidad

LA MEDIDA PROPONE QUE LOS INMIGRANTES PAGUEN UN 40% DEL PRECIO DEL MEDICAMENTO

Los inmigrantes en situación irregular que quieran acceder a la sanidad pública tendrán que acreditar que no tienen recursos suficientes y que no disponen de ninguna otra cobertura sanitaria. Es uno de los requisitos que plantea el Gobierno en el borrador que ya ha enviado a las comunidades autónomas y que presentará oficialmente el próximo miércoles. Hay más condiciones, como que será cada autonomía la que compruebe que se cumplan o no.