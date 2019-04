Tener calma, contactar con la supuesta víctima, no pagar... claves para evitar ser víctimas de secuestros virtuales

Eligen los números de teléfono de las víctimas al azar y pueden realizar hasta cientos de llamadas el mismo día, así actuán los secuestradores virtuales para extorsionar. Con el objetivo de evitar estafas, la Policía ha explicado cuáles son las pautas a seguir:

- No descolgar llamadas que no espera con prefijo 0056 o +56 o con número oculto.

- Desconfiar si dicen que han secuestrado a un familiar, incluso si se pone otra persona o se escuchan voces de fondo.

- Mantener la calma ante la presión ejercida por el falso secuestrador, que usará violencia verbal de cualquier tipo.

- Comprobar la información que le están aportando los falsos secuestradores.

- No realizar ningún pago, pedirán un pago rápido para no dar tiempo de localizar al familiar, no mandar ningún dinero.

- No facilitar datos personales y tampoco publicarlos en redes sociales

- Avisar a la Policía Nacional (091) e intentar localizar al supuesto secuestrado por otra línea, así como grabar la llamada maliciosa.

La Policía insiste en que son llamadas inesperadas provenientes de números ocultos o con el prefijo 0056. Intentan provocar angustia y bloqueo emocional, por lo que son muy agresivas y directas, y los extorsionadores llegan a poner al teléfono a terceras personas que imitan gritos y lloros de las supuestas víctimas y exigen dinero rápido a través de empresas de envío de remesas.