El temporal de nieve, lluvia y viento se extiende a toda España

La estación de esquí de Formigal está a menos de medio gas, aunque han podido abrir 24 pistas, tras pasar el día de ayer completamente cerradas. Este martes tampoco tuvieron más remedio que echar el cierre en Candanchú y Astún, donde la nieve no dejaba llegar ni al alquiler de los esquís.



Con hasta dos metros de nieve, en todo el Pirineo siguen muy pendientes de las rachas de viento cercanas a los 100 kilómetros hora, que podrían acabar en aludes. De eso, de las cadenas, y de las cerca de 10 carreteras cortadas cercanas a los tres puertos fronterizos con Francia, que permanecen cerrados al tráfico. "No he podido sacar la furgoneta del garage", comenta uno de los vecinos de la zona.

El temporal afecta a buena parte del país. En el puerto madrileño de Navacerrada tampoco se han librado de los problemas. "Estamos con las máquinas retirando nieve sin parar, pero tampoco dejan de caer copos y eso no nos ayuda". Sin embargo, de poco les ha servido las cadenas a las diez rutas escolares que no han podido circular en el Pirineo navarro y leridano, donde, aunque mañana la nieve les de una tregua, el viernes volverá a hacer acto de presencia.