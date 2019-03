El temporal de nieve dificulta la circulación en dos puertos de la red principal

La nieve caída dificulta el tráfico en dos puertos de montaña de la red principal, el de Mezquita de Jarque (Teruel) y el de Pajares, este último en sus vertientes abulense, leonesa y asturiana, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Se recomienda tener precaución al volante y llevar lleno el depósito

En las últimas horas las nevadas también han afectado a numerosos tramos de la red secundaria, concretamente de Cantabria, Huesca, Vizcaya, Palencia, Burgos, Ávila y Teruel.



Los puertos de montaña afectados por la meteorología adversa son los de Pajares, en la N-630, y Mezquita de Jarque (Teruel), en la N-420. Se suman a ellos los burgaleses de La Sía, Lunada, La Magdalena, Valdenoceda y Estaca de Trueba, todos ellos en carreteras autonómicas y locales.



Estas condiciones implican que los camiones y los autobuses tienen prohibido el tránsito y que sea obligatorio el uso de las cadenas y neumáticos de invierno. La misma prohibición sirve para los puertos secundarios de Cardaño de Abajo (Palencia), Peña Negra (Ávila) y La Magdalena (León), los tres de la red secundaria.



En cuanto a las carreteras, hay dificultades para circular por tramos de la CL-627, a la altura de Cervera de Pisuerga (Palencia); en la P-213, en las cercanías de Salinas de Pisuerga (Palencia); en la P220, en Aguilar de Campoo (Palencia), y en la A2617, en las inmediaciones de Cerler (Huesca), y en la A136, cerca de Sallent de Gallego (Huesca). No se puede transitar debido a la nieve por un tramo de la carretera comarcal CA280, a la altura de la localidad cántabra de Soto, del kilómetro 25 al 31.



En total 32 provincias están en alerta naranja o amarilla por rachas de viento fuerte o nevadas que en algunos puntos de Navarra alcanzarán 20 centímetros de nieve en 24 horas.



En la comunidad Foral de Navarra hay alerta naranja (riesgo importante) por nevadas que en las sierras de Urbasa, Andía y Aralar alcanzarán los 20 centímetros en 24 horas mientras que en áreas del Pirineo navarro la acumulación de nieve será de 10 centímetros.



La Aemet avisa de que con la alerta naranja existe un riesgo meteorológico importante, fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.