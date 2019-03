Temor e incertidumbre entre universitarios españoles ante el aumento de precios de las matrículas

En 2º de Educación Infantil, Anais depende de su beca para poder seguir estudiando. "No sé si todo lo que he hecho va a servir para algo, porque si no me dan la beca no puedo seguir estudiando", explica esta estudiante de Educación infantil de la Universidad de A Coruña.

Muchas universidades aceptan este año la fórmula del pago fraccionado. Pero con los exámenes a la vuelta de la esquina, hay estudiantes que aún no saben si podrán afrontar las tasas.

Galicia es de las comunidades con el crédito más barato. La cosa se complica en Madrid o Barcelona. "Como sigan subiendo las matrículas voy a tener que dejar de estudiar, porque son abusivas", cree Coral La Torre, estudiante de Barcelona.

Otra opción es matricularse de menos asignaturas al año. Una solución más barata por curso, pero más cara a la larga. "Quizá no llega a 2.000 euros, pero pagar eso para una familia que no llega a 1.000 pues no se puede", considera otra estudiante. Según el Sindicato de Estudiantes, 70.000 universitarios tuvieron que abandonar los estudios el curso pasado por no poder pagar las tasas.

"No son sólo los jovenes que han tenido que abandonar los estudios, son los que ahora ni se plantean estudiar porque no pueden pagarlo", explica Ana García, miembro del Sindicato de Estudiantes. Los estudiantes preparan huelga para dentro de dos semanas. Consideran que esta situación irá a peor con la aplicación del polémico 3+2.