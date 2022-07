La observación de la Superluna del Ciervo no era tan fácil como hacía ver su nombre. De hecho, el mejor momento para poder captar su singularidad era este miércoles 13 de julio a las 11.00 de la mañana, pues entonces se situaba en su punto más cercano a la Tierra de este año. A 357.264 kilómetros.

Se trata de una distancia privilegiada dado que no todas las lunas llenas presumen de estas cifras. Por ello, han sido muchos los amantes del cielo que han tratado de captar el momento clave. Intentado sí, dado que no ha sido fácil. La realidad es que los humanos somos incapaces de notar esta diferencia en su brillo y tamaño. Aún por encima, el perigeo lo alcanzó de día y no durante la oscuridad de la noche.

Superluna o no (a ojos de los que la han observado), las redes sociales se han llenado de fotografías del cuerpo celeste durante el 13 de julio. Eso sí, Superluna no es el nombre indicado con el que hacer referencia a este acontecimiento, recoge el Planetario de Madrid en su cuenta de Twitter. La forma correcta de hacerlo es: perigeo.

Las 10 mejores fotografías de la Superluna del Ciervo