Alberto Fabra trata de tranquilizar a las poblaciones afectadas por Castor

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado que los trabajos de la planta Castor "no se van a reanudar si no está absolutamente garantizada la seguridad de los ciudadanos y de la zona". Según informa la Generalitat en un comunicado, así lo ha señalado tras la reunión con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, con motivo de los incidentes relacionados con el proyecto Castor.

Al término de ese encuentro, Fabra ha transmitido tranquilidad a las poblaciones afectadas y ha explicado que los trabajos estarán paralizados hasta que los informes que de los expertos garanticen que no va a ocurrir nada en el entorno de la instalación. "Hasta que no esté absolutamente garantizado cualquier tipo de problema, alerta o alarma entre la población, no se va poner en marcha la planta", ha insistido.

Fabra ha calificado como "muy positiva" esa reunión, en la que todas las administraciónes han "puesto en común los trabajos e informes que se están realizando y preparando, así como la inquietud que se está generando en la zona". Además, ha informado de que el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunidad Valenciana indica que los movimientos tienen una intensidad baja y ha apuntado que si en los próximos días se mantiene esta intensidad, será motivo de tranquilidad para la población.

Fabra también ha señalado que la población debe estar informada para tener tranquilidad y que, de hecho, su "obligación como responsables públicos" es precisamente "dar a conocer la evolución de la situación", tal y como están haciendo, ha recalcado. El pasado sábado, como anunció el propio Fabra en Castellón tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados, el Consell puso en marcha una 'ventanilla única' en la web del 112 para que los ciudadanos planteen sus dudas y transmitir serenidad.

El entorno del almacén subterráneo Castor, frente a la costa de Vinararoz, ha registrado durante la madrugada cinco seísmos de escasa magnitud, el mayor de 2,1 grados, frente a los dos de la noche anterior. El primero se registró, según la página web del Instituto Geográfico Nacional, a las 21:21, y el quinto, a las 01:55. En cuanto a los hipocentros, el Instituto detalla los de los cuatro últimos seísmos, que se registraron a 11, 4, 4, y 11 kilómetros de profundidad.

Las distintas administraciones públicas enviaron el lunes un mensaje tranquilizador sobre los movimientos sísmicos que se están produciendo en el entorno del almacenamiento de gas Castor y aseguraron que sus actividades continuarán paralizadas hasta que la seguridad de la población esté garantizada.

Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos afectados por los terremotos y diputaciones provinciales se reunieron el lunes para analizar la situación y compartir la información disponible hasta el momento.

El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar, ubicado frente a las costas de Vinaroz, para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días.

El Ministerio de Industria paralizó la inyección de gas el pasado 26 de septiembre para estudiar su posible relación con los seísmos.