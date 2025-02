El sombrío origen de San Valentín o cómo se pasó de la violencia a un día para el amor

Rosas, bombones, osos de peluche y corazones, muchísimos corazones. No hace falta llegar al 14 de febrero para ver esta estampa en cualquier escaparate de cualquier calle de cualquier ciudad del mundo. Semanas antes del día, la decoración de Navidad se cambia por guirnaldas de color rojo que convierten una jornada de amor en toda una fiesta del consumismo. Y aunque no existen certezas sobre el origen de la celebración de San Valentín como el día de los enamorados, algunas de las hipótesis apuntan a acontecimientos poco románticos.

Si alguien afirma con seguridad que conoce el origen de San Valentín hay que dar por hecho que está equivocado. Desde el punto de vista religioso —gran parte de las festividades en España tienen un origen católico—, tampoco está del todo claro a qué santo nos podríamos referir cuando hablamos de San Valentín, porque en realidad, existen al menos tres santos de nombre Valentín a quienes se menciona en los antiguos martirologios en esta fecha. Los dos primeros, sacerdote de Roma y obispo en Interamna (actual Terni) respectivamente, habrían sido martirizados en la segunda mitad del siglo III, durante el reinado del emperador Claudio II, el Gótico. Alguna teoría incluso baraja la posibilidad de que ambos sean el mismo.

Habría sido, no obstante, el sacerdote romano el que habría tenido un papel más relacionado con la celebración del día de los enamorados en esta fecha. Según recoge la BBC, el emperador y su Ejército creían que los romanos casados no eran buenos soldados, ya que estaban menos dispuestos que los solteros a ir a la guerra y abandonar a sus familias. Esta habría sido la razón por la que Claudio II habría decidido prohibir el matrimonio, impulsando al después santificado a concertar matrimonios en secreto. Y esta podría haber sido una de las razones por las que el emperador lo condenó a muerte.

"El San Valentín que celebra la Iglesia tiene más que ver con la historia de un médico que se hizo sacerdote y, en contra de la ley del emperador, siguió celebrando bodas entre soldados", explica a la británica BBC el investigador de hagiografía Thiago Maerki. Pero lo cierto es que incluso su existencia está ampliamente discutida. Aun así, fue la Iglesia la que estableció que San Valentín se celebrase el 14 de febrero, por orden del papa Gelasio I, en el siglo V.

Libertinaje y violencia por San Valentín

Ahora bien, si nos remontamos a un origen más antiguo de esta festividad, parece que hay historias paganas que podrían preceder a la cristianización de San Valentín. La explicación más habitual del origen de San Valentín nos lleva a un antiguo festival pagano romano, Lupercalia, en el que hombres y mujeres se veían inmersos en curiosos rituales de fertilidad. Y antes de que Gelasio I lo transformara en una celebración en honor al santo, esta festividad se caracterizaba por el libertinaje y la violencia.

Fiestas lupercales, óleo sobre lienzo de Andrea Camassei (1635)

El historiador de Yale Noel Lenski explicaba en 2011 a la estadounidense National Public Radio (NPR) que en aquellas celebraciones paganas, que tenían lugar entre el 13 y el 15 de febrero, los hombres sacrificaban perros y cabras y después azotaban a las mujeres con las pieles de los animales muertos. Ante ellos, "borrachos y desnudos", filas de mujeres esperaban a ser golpeadas, creyendo que de este modo serían más fértiles.

Esta 'fiesta' incluía, además, una lotería en los jóvenes romanos se emparejaban con las mujeres en función del nombre que sacaran de un bote, o bien sólo durante el festival o durante más tiempo.

El apareamiento de las aves por San Valentín

Otra de las teorías que está detrás de un posible origen de San Valentín es la que desarrolló el profesor de la Universidad de Kansas Jack B. Oruch en su investigación sobre el poeta Geoffrey Chaucer.

Oruch estaba convencido de que las ideas modernas sobre esta fiesta venían del poeta, al haber este relacionado a San Valentín por conveniencia: según recoge The New York Times, el día de San Valentín coincide con la fecha en la que los británicos del siglo XIV creían que empezaba la primavera, con el inicio del apareamiento de las aves y el florecimiento de las plantas. Es, aparentemente, un poema de Chaucer —El parlamento de las aves— donde se sugiere cómo San Valentín era un día para el amor.

For this was on Saint Valentine’s day,

when every fowl comes there his mate to take,

of every species that men know, I say,

and then so huge a crowd did they make,

that earth and sea, and tree, and every lake

was so full, that there was scarcely space

for me to stand, so full was all the place.

Traducción:

Porque esto fue el día de San Valentín,

cuando cada ave va allí a buscar a su pareja,

de todas las especies que el hombre conoce, digo,

y entonces formaron una multitud tan grande

que la tierra, el mar, los árboles y cada lago

estaban tan llenos que apenas quedaba espacio

para que yo pudiera estar de pie; así de lleno estaba.

En una entrevista concedida en 2011 a la que NYT hace alusión, el propio Oruch se mostró escéptico con el recibimiento popular de su teoría, que no habría marcado "ninguna diferencia". "Y todos los artículos sobre el Día de San Valentín acaban repitiendo cada año los mismos mitos".