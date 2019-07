Teresa Marmol ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que las críticas que ha recibido en su trabajo por llevar una pulsera arcoiris.

"Por llevar esta pulsera, hoy en mi trabajo, me ha dicho un padre que me la quitara porque estaba incitando a sus hijos a tener una conducta homosexual y que no debería estar permitido que trabaje gente así de socorrista", ha explicado en la red social.

La publicación ya cuenta con miles de interacciones y los twitteros le han mostrado su apoyo, añadiéndole ironía a la situación. "¿Te has comprado una pulsera con superpoderes para transformar a la gente en homosexuales?"; "yo quiero una pulsera homosexualizadora", han sido algunas de las respuestas.

Otros usuarios, más serios, le han pedido que no se quite la pulsera, compartiendo imágenes de las suyas: "No te la quites, tengo 55 años y la llevo puesta con mucho orgullo, hasta mi nieta con nueve años la lleva. Todo mi apoyo".