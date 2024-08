Continúa la búsqueda del individuo que apuñaló mortalmente a un niño de 11 años este domingo en el campo de fútbol de Mocejón, en Toledo. El agresor, a quien testigos describen como un joven de unos 17 años, habría huido en un Ford Mondeo gris tras irrumpir en las instalaciones deportivas y arremeter contra un grupo de chicos que estaban jugando al fútbol. Muchos de ellos pudieron huir, pero no así la víctima, a quien alcanzó con un objeto punzante, causándole la muerte prácticamente en el acto.

Desde entonces, un amplio dispositivo policial busca al autor de la mortal agresión. Según ha podido saber laSexta, el operativo lo componen la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Laboratorio y Unidades de Investigación de Illescas y el Grupo de Información de la Comandancia de Toledo.

La víspera, el dispositivo era terrestre para buscar al asesino por las inmediaciones. Ya este lunes, la Guardia Civil ha accedido con un perro al polideportivo de la localidad toledana, de apenas 5.000 habitantes, que sigue sumida en el shock: el mismo domingo se reunieron multitud de vecinos en la plaza de Mocejón, en un clima de enorme tristeza y consternación. Hasta allí se acercaron también muchos compañeros del menor asesinado con la camiseta del equipo en el que jugaba.

El primo de la víctima, Asell Sánchez, que ha asumido la portavocía de la familia, indicaba por su parte que no tenían ninguna sospecha sobre la identidad del autor del crimen. En declaraciones a los medios, explicó que fue uno de los dos amigos con quienes estaba jugando al fútbol quien dio la voz de alarma, pidiendo ayuda y diciendo que habían matado a su mejor amigo.

"Era un chico súper bueno, súper cariñoso, estaba con sus amigos jugando, ha llegado alguien, no tenemos más datos. Son momentos difíciles que no asimilamos", lamentaba. "No hay sospechas, es un pueblo tranquilo, estas cosas no habían pasado nunca. Estamos que no sabemos ni dónde estamos", añadía.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ya la víspera expresó su conmoción por lo ocurrido y trasladó su pésame a la familia del menor, ha trasladado este lunes su "máximo apoyo y confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están buscando al autor del asesinato" sobre quien, ha dicho, "caerá todo el peso de la ley". "Mis pensamientos están con la familia de Mateo, con sus amigos y con todo el municipio", ha añadido, en un mensaje en la red social X.