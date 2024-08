La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para encontrar al autor del apuñalamiento que ha terminado con la vida de un menor de 11 años durante la mañana de este domingo en el campo de fútbol de la localidad toledana de Mocejón.

Son hasta una decena las patrullas, a las que se ha unido un helicóptero, las que están llevando a cabo las labores de búsqueda del autor de la agresión mortal, que también podría ser menor. Según apuntan los testigos, se trataría de un joven de unos 17 años y cuya identidad se desconoce el que ha entrado en las instalaciones deportivas y ha arremetido contra un grupo de chicos que se encontraba jugando a fútbol.

Muchos de ellos pudieron salir corriendo, sin embargo, la víctima fue alcanzada por el agresor con un objeto punzante sobre el que tampoco han trascendido más detalles. A pesar de haber enviado un helicóptero y una UVI, los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por su vida, puesto que murió "prácticamente en el acto".

En Mocejón, una pequeña localidad de apenas 5.000 habitantes y muy cercana a Toledo, los vecinos aseguran estar "en shock" por lo ocurrido. Mientras tanto, la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil y el Grupo de Información de la Comandancia de Toledo se encargan de la búsqueda del autor así como de la investigación de los hechos cuyas causes son todavía una incógnita.

"Era un chico súper bueno"

El primo del niño asesinado, Asell Sánchez, ha asumido la portavocía de la familia en estos momentos y ha atendido a los medios de comunicación para relatar los hechos, asegurando que no hay ninguna sospecha de quién ha podido ser el autor de su muerte. En declaraciones a los medios, Sánchez ha contado que uno de los dos amigos con los que el menor jugaba al fútbol ha pedido ayuda, diciendo que habían matado a su mejor amigo.

"Era un chico súper bueno, súper cariñoso, estaba con sus amigos jugando, ha llegado alguien, no tenemos más datos. Son momentos difíciles que no asimilamos", ha señalado. Asimismo, ha destacado que "no hay sospechas, es un pueblo tranquilo, estas cosas no habían pasado nunca. Estamos que no sabemos ni dónde estamos", ha dicho consternado.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado "conmocionado" por los hechos. A través de la red social X, el titular del Ejecutivo regional ha expresado su pésame y su cercanía a la familia del menor. "También deseo que se dé pronto con el autor de los hechos y se le ponga a disposición judicial lo antes posible. Estas situaciones son inaceptables y deben tener como consecuencia un justo castigo", ha añadido.

Decretado secreto de las actuaciones

El Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo ha decretado secreto de las actuaciones en relación al asesinato del menor. Así lo han confirmado a EFE fuentes de la investigación, que han precisado que la Guardia Civil ha activado una 'operación jaula' para localizar al autor del apuñalamiento.

En el amplio dispositivo de búsqueda participan un helicóptero de la Guardia Civil y una decena de patrullas de la Unidad de Policía Judicial y el Grupo de Información de la Comandancia de Toledo.