"Mujeres a la cocina" o "mujeres a fregar" son algunas de las frases que han ido apareciendo en un instituto en la localidad toledana de Seseña desde finales de noviembre del año pasado. Sin embargo, también se han encontrado símbolos nazis y hasta mensajes soeces que señalan directamente a dos profesores, uno de ellos de baja por depresión. La Guardia Civil ha detenido a siete personas, tres de ellos estudiantes del mismo.

En uno de estos actos vandálicos han llegado a tildar de "zorra" a una profesora, mientras que la toman con otro profesor por su condición sexual. Además, no dudan en dejar claro cuál consideran es el lugar de las mujeres: la cocina. Hasta lo hacen sobre murales que los mismos alumnos del instituto habían preparado para el 25N -Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer-. Una alumna del centro aqueja ante los micrófonos de laSexta que estuvieron "haciendo plantillas y todo, para que vengan unos niños y lo pinten".

Otras confirman que uno de los profesores insultados de forma directa en estas pintadas "está de baja por depresión". Se trata del jefe de estudios y es que la situación comienza a darse de forma asidua, porque no es la primera vez que pasa sino la cuarta.

El grupo de vándalos se envalentonó hasta el punto de robar en el instituto por las noches. "Entraron en el pabellón, destrozaron los cristales, robaron todo el material", relata a laSexta Jorge Torrejón, profesor del instituto. En el botín había entre otros objetos, numerosas raquetas de bádminton o pelotas, además de un altavoz. Pero no solo eso, sino que "también tiraron detergente, lejía...", afirma Torrejón.

Lo sorprendente, según recuerdan los profesores, es que no se trata de un instituto problemático. Sin embargo, lamenta Torrejón que el trabajo que se está haciendo en la difusión de ciertos valores "sobre estos temas no está siendo suficiente", pero aseguran que seguirán trabajando: "No nos vamos a rendir", y es que la mayoría del estudiantado los comparte.

Conocidos en el pueblo

Tanto los siete detenidos, como el investigado son de sobra conocidos en Seseña. Incluso un estudiante corrobora que "son chavales del pueblo, sabemos todos quienes son". Aunque cuatro son exalumnos, tres los siguen siendo.

Ahora se enfrentan a distintos delitos entre los que se incluyen los de daños, hurto, robo con fuerza y delitos de odio.