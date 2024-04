Siete actrices han solicitado sumarse a la denuncia que ha presentado la Fiscalía Provincial de Madrid contra el dramaturgo Ramón Paso, de 47 años, por presuntos delitos sexuales contra varias jóvenes de entre 18 y 25 años que habrían tenido lugar entre 2018 y 2023, según ha informado 'El País'.

Algunas de estas mujeres han descrito al medio anteriormente citado varios episodios de acoso, coacciones, maltrato y violencia sexual que sufrieron cuando trabajaron como actrices en la compañía PasoAzorín.

Unos relatos a los que se suman varios episodios en los que Paso enfrentaba a unas actrices con otras, trataba de aislarlas de su entorno, controlar su tiempo y amenazarlas.

Una de estas actrices, que prefiere mantenerse en el anonimato, ha desvelado en el 'El País' algunos de los episodios que vivió cuando trabajó con Ramón Paso. "No quería que tuviéramos otros trabajos y no podíamos tener representante. Soltaba cosas como: 'Una actriz de verdad no puede tener pareja'. Y también: 'No sé por qué vais de finas, si todas las actrices sois putas o yonquis", ha explicado.

Además, ha reconocido que a ella le hacía comentarios "sobre sus pechos o el culo", mientras que a otras de sus compañeras "les agarraba del pelo o les decía que era discapacitada".

Ahora, al ver la denuncia presentada por la Fiscalía, tanto ella como otras seis actrices más han decidido exponer su testimonio.