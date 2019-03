Los servicios de auxilio en el accidente de Santiago tuvieron claros errores de coordinación

Estos datos se han publicado este domingo en el periódico El País, que ha tenido acceso al informe confidencial del 112 de la Xunta correspondiente a la noche que ocurrió el accidente.

A las 20:41 horas tuvo lugar el primer aviso a emergencias, "un particular informa de que acaba de descarrilar un tren. Hay gente muerta en Angrois. Está ardiendo el vagón y piensan que hay gente muerta en Angrois, cerca de la AP-9"

Pero en los datos publicados se dice que las autoridades tardaron dos horas en decretar el estado de alerta dos. Además, el puesto de mando avanzado para coordinar a todos los equipos no llegó hasta las 10:27 horas, "llega al lugar el Puesto de Mando Avanzado".



Según los expertos de El País, el camión de comunicaciones tardó 106 minutos en llegar y los dos helicópteros no llegaron a despegar. El primero se debió a la niebla y el segundo helicóptero no llegó a salir por una avería.

El presidente de la Xunta, Núñer Feijoo, aseguró ayer en La Sexta Noche que los servicios de emergencia funcionaron como un reloj, "lo importante es como funciono todos los servicios públicos. En ocho minutos, la primera ambulancia estaba en los hechos del accidente"



José Ramón Sánchez, jefe de bomberos de Santiago, también avaló la actuación del operativo de rescate, "la coordinación cuando se empezó a establecer se notó el resultado que dio, porque en muy poco tiempo se sacaron a todas las víctimas", aseguró José Ramón.

Además dicen que en menos de dos horas todas las víctimas estaban ingresadas en los diferentes hospitales de Santiago de Compostela, confirmando que el trabajo realizado fue extraordinario.