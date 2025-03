El sector hotelero, en alza en España: la ocupación y el gasto medio de los turistas aumentó en 2024

El sector hotelero en España experimenta un notable auge, especialmente en el segmento de lujo. En 2024, la ocupación hotelera aumentó un 0,7%, y la tarifa media diaria se incrementó hasta un 51,24%, reflejando un mayor gasto turístico. Las pernoctaciones en hoteles de cinco y cuatro estrellas crecieron un 23% y 13% respectivamente, según el Banco de España. Santiago Muller, gerente del hotel 'The Principal' en Madrid, destaca que la demanda se ha incrementado por turistas con mayor poder adquisitivo. Javier Bisbal, de Torre Melona Gran Melià Hotel en Barcelona, estima un aumento del 11 al 15% en la ocupación. Beatriz Oficialdegui, de Destinia, confirma que España sigue siendo un destino atractivo para turistas extranjeros, destacando el lujo como un escaparate post-pandemia.

Es una búsqueda que va al alza. En 2023, las pernoctaciones en hoteles de cinco estrellas crecieron el 23% y los de cuatro estrellas el 13%, en datos del Banco de España. Uno de los que lo ha podido comprobar es Santiago Muller, gerente del hotel 'The Principal' en Madrid. "La demanda ha aumentado claramente en los últimos dos años. Es un perfil de turista diferente con mayor poder adquisitivo", explica.

Ahora bien, esta búsqueda del lujo para las vacaciones también implica un gasto más grande: "Depende de la temporada puede rondar entre los 700 euros hasta los 1.000". El turismo más exclusivo triunfa en nuestro país y las plazas hoteleras no paran de crecer, lo que implica ir más allá porque el cliente no busca solo buenos servicios. "No es tanto que el hotel tenga una cosa u otra, sino el trato con concreto con el cliente. El cliente sí lo que demanda es, sobre todo, una atención personalizada", explica Muller.

Se puede cambiar la ciudad, pero las sensaciones son las mismas. "Hablamos de incremento de entre el 11 y 15% de ocupación", comenta Javier Bisbal, director de Torre Melona Gran Melià Hotel en Barcelona. Y, este año, las previsiones son aún mejores: "Creemos que será una temporada histórica de nuevo. El mercado americano, por ejemplo, esta apostando mas por venir a España".

Una apuesta por venir a España en hoteles de lujo que también confirman algunas empresas. "España sigue siendo un destino para los extranjeros. Ya que se gastan el dinero para venir a España como algo que no se hace todos los días pues aprovechan", señala Beatriz Oficialdegui, directora de marketing de Destinia.

Y es que el sector, tras la pandemia, busca diferenciarse y llegar más lejos para que España sea el lugar ideal para las vacaciones durante todo el año y el lujo, dicen, está siendo un buen escaparate.