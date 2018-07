Hablamos con el creador de la moneda de Leonor que ha revolucionado a toda España: "Yo estaba contento"

laSexta le echa el guante a la nueva y polémica moneda. Un retrato de perfil de Felipe VI; junto a él, otro, de una pequeña. Cuesta identificar a Leonor, la Princesa de Asturias. Vemos la comparación al detalle: diferente nariz, pómulos, barbilla. Llueven las críticas: "La foto está mal hecha". El revuelo ha llegado a la Real Casa de la Moneda.

Allí, Luis, responsable de la creación de la moneda, se explica. A él le gusta: "Yo estaba contento", cuenta este grabador de la Real Casa de la Moneda. Lleva 35 años en este oficio y, afirma, ninguna ha causado tanto revuelo. En el taller, por donde pasan miles de monedas diariamente, se confirman los miedos: el perfil de la princesa en la moneda no se parece a su rostro real.

La explicación de los grabadores es que la fotografía distribuida no está bien iluminada. "Es que la imagen que se ha difundido no es la que se debería haber movido por los medios", justifica apunta Garbiñe López, grabadora de la Casa Real de la Moneda. Además, la Casa Real afirma que no disponía de una fotografía de perfil de Leonor de la que copiar, porque al rey sí que le pudieron hacer fotos de estudio.

Begoña Castellanos, también grabadora, afirma que tuvo que tirar de Google para dibujar la silueta de Leonor. "Es muy difícil encontrar fotografías de perfil, porque no es muy habitual que la gente aparezca así en este tipo de imágenes". Hicieron lo que pudieron, pero con la acogida no han tenido la suerte de cara.