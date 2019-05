Sara Carbonero ingresa de nuevo en el hospital para someterse a una nueva intervención

Sara Carbonero ha sido ingresada de nuevo en el hospital para ser sometida a otra intervención, según informa la revista 'Semana'.

La noticia llega tan solo un día después de que la periodista anunciase en su Instagram que había sido operada de un tumor maligno en un ovario. "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir", contaba Carbonero en la red social.

Tal y como adelanta la revista, Iker Casillas se ha desplazado desde Oporto para estar junto a ella. A la periodista le acompañan también sus padres y su hermana Irene.

Este martes, el Hospital Ruber Internacional hacía público el parte médico de Carbonero tras ser operada de la tumoración ovárica que la mantenía ingresada. El parte informa de una intervención de ginecología oncológica llevada a cabo con éxito y sin incidencias.