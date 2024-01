María llegó de Colombia y la metieron 16 días en una de las tres salas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas donde retienen a los solicitantes de protección internacional. La acompañaban sus hijos de 9 y 4 años, y con ellos estuvo en esta pequeña sala durmiendo hacinada, en el suelo, con más de 80 personas y rodeada de basura y de bichos por todos lados. "Nosotros estábamos ahí como perros", ha contado a laSexta Noticias.

"Para poder dormirme tranquila, me tocaba correr la comida y la basura con los pies y, así, conseguía hacerme un hueco para acostarme en el suelo con mis pequeños", recuerda esta mujer, que llegó a España de una situación muy complicada tanta para ella como para sus hijos, y fue recibida de esta manera. Cuenta, además, que le quitaron el equipaje y no les facilitaron productos de aseo. "Yo tuve la menstruación y me tuve que apañar con dos toallas sanitarias durante cuatro días", reseña.

Vanesa, otra migrante colombiana, también pasó dos semanas en una de estas salas mientras gestionaban su solicitud de asilo. Recuerda mucha insalubridad... "No hay duchas, solo sanitarios y lavamanos... Había chinches, cucarachas...", incide. "Yo no tenía acceso a hacer una llamada y eso es lo que más me dolió", destaca entre lágrimas. "Nosotros estábamos ahí como unos perros, así nos hacían sentir", manifiesta con rotundidad su compatriota María.

Un refuerzo por la situación

El Ministerio del Interior ha anunciado este jueves un refuerzo por esta situación de hacinamiento en el aeropuerto de Barajas: abren una cuarta sala para migrantes. Sindicatos policiales como el SUP inciden en que ya se amplió una nueva sala en enero y ha sido, dicen, un auténtico desastre. "No cuentan ni con duchas", determinan desde este sindicato.

Por ahora, Cruz Roja ha anunciado que deja de trabajar allí: entre sus labores, detectar situaciones de trata o de maltrato. Interior asegura que ahora las asume su personal. El director de Migraciones de Cruz Roja, José Javier Sánchez, ha indicado que "no hay condiciones dignas para que estas personas estén alojadas". "Tampoco nos permite realizar nuestra labor", ha lamentado Sánchez.

Los sindicatos tampoco creen que la Policía Nacional pueda realizar estas labores de acompañamiento. "No tenemos ni el personal ni los recursos", manifiestan desde el SUP.