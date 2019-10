Ruth Ortiz, la madre de los niños asesinados en octubre de 2011 por su padre, José Bretón, ha roto su silencio en una entrevista en el diario ABC. La madre de Ruth y José asegura que no sabe nada del asesino de sus hijos y apunta que si la llamaran para decirle que "ha muerto", ella "lo agradecería".

Ortiz recuerda cómo fue el día en el que asesinaron a sus hijos y relata la última vez que vio a sus hijos, desayunando en casa de la abuela cuando ella se iba a trabajar. "Esos últimos momentos los tengo grabados a fuego en mi memoria", explica.

Además, asegura que ahora es consciente de que Bretón "fue un maltratador machista desde el principio de la relación": "Me di cuenta con el paso del tiempo, de cosas que yo normalicé y que no tendría que haber normalizado".

"Con el sumario me enteré de muchas cosas de su pasado que si hubiera sabido no habría seguido con él", explica Ruth, que está segura de que "no va a cambiar nunca": "Va a ser peligroso siempre. Un hombre que ha llegado a matar a sus propios hijos a quién no puede llegar a matar".

La madre de José y Ruth ha explicado también cómo fueron los días en los que estaban desaparecidos. "Fue durísimo", asegura. "Era una angustia diaria por no saber lo que había pasado. Me pongo en el lugar de las personas con familiares desaparecidos y, tras haber vivido lo que yo viví, puedo decir que es una angustia que te va matando día a día", explica.

Dice Ruth que "la recuperación es lenta" pero que no queda "más remedio" que "seguir adelante" y recuerda que la familia de Bretón jamás le dio el pésame: "Su familia de sangre no me han dicho nada. Absolutamente nada. Y estoy convencida de que sus padres no creen a su hijo, pero tienen que estar unidos".

Sobre los dos intentos de suicidio del asesino de sus hijos, señala que lo hace "para llamar la atención" y apunta que "él no se siente culpable de nada". Ruth se muestra "completamente a favor" de la prisión permanente revisable y cree que debería aplicarse en "todos los casos de asesinato y homicidio".