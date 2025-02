Ni rubia, ni ojos azules: la surrealista historia de Onaija, una mujer rechazada por mentir a su prometido a la que Pakistán ha vuelto viral

Onaija Andrew Robinson ha revuelto Pakistán. Esta mujer de 33 años viajó hasta el país asiático para casarse con su prometido, al que había conocido a través de internet, pero que no había visto nunca antes en la vida. ¿El problema? Ella había mentido en todos los mensajes y había mandado fotos falsas, también le dijo una edad falsa.

Es por eso que, cuando la vio su prometido, no dudó en anular la boda, pero ella decidió quedarse en el país, donde está causando fascinación entre sus habitantes.

Onaija mandó durante meses fotos a su amante virtual de mujeres esbeltas, rubias y de ojos azules. El joven, de 19 años, la invitó a viajar 11.600 kilómetros desde Nueva York hasta Pakistán para conocer a su familia y casarse, pero quien apareció por la puerta fue la verdadera Onaija Andrew Robinson, que nada tenía que ver con la mujer por la que se había hecho pasar. "Mi plan era cuidar de esto y crear un hogar", cuenta.

Onaija, de 33 años y con dos hijos, no estaba nada dispuesta a aceptar un no por respuesta. "¡Cállate! No me voy a sentar", se quejaba.

¿Asumir su error y comprar un billete de vuelta? Jamás. Lo que hizo Onaija fue atrincherarse a las puertas de la casa de su exprometido y pedir una compensación económica. "No voy a hablar a menos que me den tierras y 20.000 en efectivo", pedía.

La mujer vio la ocasión ideal de monetizar su drama y decidió convocar ruedas de prensa para contar lo que le había sucedido. "No voy a volver. Ahora soy de Pakistán", decía rotunda.

Onaija se ha convertido en toda una celebrity dispuesta a cambiar el rumbo de su nuevo país: "Pakistán necesita ser reconstruido de la manera correcta", decía ante las cámaras, por lo que se ha propuesto en convertirse en un referente. Con este objetivo, ha lanzado un bitcoin con su nombre y se está convirtiendo en "la reina" de la ciudad, donde ha propuesto "nuevos buses, nuevos taxis y nuevos coches".

Sin embargo, todas las distinciones que había conseguido, lamentablemente han llegado a su fin, porque le han obligado a volver. Rechazada, sin anillo, pero eso sí con cariño de Pakistán y las redes, que la han hecho viral.