Ahora

Cuatro detenidos

Robos con 'abrazos cariñosos': el método de una banda de ladrones violentos para atracar ancianos en Levante y Andalucía

Este sistema de robo consiste en saludar a una persona como si fuera conocida. Es entonces cuando, al dar un abrazo a la víctima, el ladrón aprovecha para quitarle las pertenencias.

mvt-robo-abrazo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policíaestaba tras la pista de un grupo de criminales muy violentos que se dedicaban a robar a ancianos por todo el Levante y Andalucía. Para ello, usaban el método conocido como 'del abrazo cariñoso'. Este jueves se han producido cuatro detenciones y ya están en prisión.

En Más Vale Tarde se ha podido ver el vídeo de uno de estos robos. En este caso, la víctima es una mujer anciana que necesita de un andador para moverse por la calle. La mujer está tranquilamente en la calle cuando, de repente, se le acerca un hombre. En un principio, su intención parece la de saludar, como si conociese a la mujer.

Es entonces cuando le da un abrazo y aprovecha para robarle la cadena de oro que lleva en el cuello. Le da un tirón y, por la fuerza y la edad, le ha provocado a su víctima varias heridas. La anciana ha tenido que ser atendida porque presenta heridas y le han roto la clavícula.

Los cuatro detenidos actuaban de forma itinerante, sobre todo, en Málaga y en la zona del Levante, donde suman más de una decena de delitos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El juez autoriza a la UCO a rastrear las cuentas del novio de Ayuso desde 2014 por sus negocios con el grupo Quirón
  2. "Me quitaron al bebé para prostituirme": los duros relatos que ha escuchado el papa León XIV en Arguineguín
  3. "Ya se me ha escapado Félix": Leire Díez intentó contactar con Bolaños por la nacionalidad de un exviceministro venezolano
  4. Condenan a tres años y medio de cárcel al lotero gallego que se quedó con un premio de la Primitiva de 4,7 millones
  5. La tasación judicial cifra el valor de las joyas de la caja fuerte de Zapatero en 1,3 millones de euros
  6. Trump, desatado, dice que volverá a atacar "con mucha fuerza" a Irán y que tomará la isla de Jarg