Robos con 'abrazos cariñosos': el método de una banda de ladrones violentos para atracar ancianos en Levante y Andalucía

Este sistema de robo consiste en saludar a una persona como si fuera conocida. Es entonces cuando, al dar un abrazo a la víctima, el ladrón aprovecha para quitarle las pertenencias.

La Policía ha detenido a cuatro miembros de un grupo criminal que robaba a ancianos en Levante y Andalucía utilizando el método del 'abrazo cariñoso'. Estos delincuentes, ahora en prisión, se dedicaban a sustraer joyas a personas mayores, especialmente en Málaga y Levante, donde acumulan más de diez delitos. Un vídeo emitido en Más Vale Tarde muestra cómo una de las víctimas, una anciana que usaba andador, fue abordada por un hombre que, simulando un saludo, le robó una cadena de oro, causándole heridas y una clavícula rota.

La Policíaestaba tras la pista de un grupo de criminales muy violentos que se dedicaban a robar a ancianos por todo el Levante y Andalucía. Para ello, usaban el método conocido como 'del abrazo cariñoso'. Este jueves se han producido cuatro detenciones y ya están en prisión.

En Más Vale Tarde se ha podido ver el vídeo de uno de estos robos. En este caso, la víctima es una mujer anciana que necesita de un andador para moverse por la calle. La mujer está tranquilamente en la calle cuando, de repente, se le acerca un hombre. En un principio, su intención parece la de saludar, como si conociese a la mujer.

Es entonces cuando le da un abrazo y aprovecha para robarle la cadena de oro que lleva en el cuello. Le da un tirón y, por la fuerza y la edad, le ha provocado a su víctima varias heridas. La anciana ha tenido que ser atendida porque presenta heridas y le han roto la clavícula.

Los cuatro detenidos actuaban de forma itinerante, sobre todo, en Málaga y en la zona del Levante, donde suman más de una decena de delitos.

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