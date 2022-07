La prohibición de Cullera sobre dejar la sombrilla en la playa a primera hora de la mañana para 'guardar sitio' ha provocado una división de opiniones casi sin precedentes. Son muchos los que defienden a los madrugadores, mientras otros se mantienen férreamente en la opinión contraria. La 'guerra' ha llegado incluso al plató de Más Vale Tarde, donde Cristina Pardo e Iñaki López han mantenido un divertido 'rifirrafe' por sus diferentes posturas.

"Es lógico y normal, porque son madrugadores para clavar la sombrilla y luego irse a la compra", ha aseverado Iñaki López, mientras Cristina Pardo ha asegurado que "la gente que madruga y se esfuerza más que el de al lado" no debería ser criminalizada. "Yo no las defiendo, pero me sorprende que tengáis una opinión tan rotunda", ha afirmado la presentadora. Puedes escuchar el divertido debate en el vídeo principal de esta noticia.