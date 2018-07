Ricardo González, juez de 'La Manada', absolvió a un padre de abusos a su hija menor por no mostrarse "incómoda"

SUCEDIÓ EN 2015

Ricardo González, el juez del voto particular que pidió la absolución de 'La Manada', sí absolvió a un padre acusado de abusar sexualmente de su hija menor en diciembre de 2015, según apunta 'Diario 16'. En la sentencia, el magistrado argumentaba que la menor no se mostró "inquieta o perturbada" por lo que se dictaminó una absolución, esta vez sin voto particular.