Retrasar le vuelta al cole. Es la polémica medida que proponen asociaciones de empresas turísticas de la Comunitat Valenciana. Los hosteleros creen que las clases cada vez empiezan antes y que eso reduce su temporada alta para hacer negocio, pero la mayoría de padres no comparte la idea de alargar las vacaciones escolares.

"Yo creo que no está bien", afirma un hombre a preguntas de laSexta. "No lo comparto, yo estoy encantada de que empiecen en septiembre", coincide por su parte una mujer, mientras otra madre afirma que los niños al final "están aburridos en casa", tal y como corrobora su hijo. "El problema es que las vacaciones son muy largas y los padres no tenemos tantas vacaciones", apunta por su parte un padre, mientras que una profesora tacha de "barbaridad que las alarguen hasta octubre".

La razón que aducen los hosteleros es que pierden ingresos. Fede Fuster, presidente de HOSBEC, defiende que desde que la vuelta al cole "se adelantó a principios de septiembre", se ha "acortado sustancialmente la temporada alta" lo cual, asegura, "dificulta mucho la operativa" de sus empresas.

Por su parte, la Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos de la Comunitat Valenciana dice que lo ve más como una cuestión de ahorro. Su presidente, Miguel Ángel Sotillos, defiende que "ahorraríamos estrés térmico a profesores y niños, sobre todo en las zonas más calurosas de España".

"Habría que consultarlo con los padres", reivindica no obstante un ciudadano. Y es que la realidad es que, cuando hace unos años se adelantó la vuelta al cole a principios de septiembre, fue pensando sobre todo en la conciliación. "Yo empiezo en septiembre y, claro, a mí me va bien que él empiece en septiembre también la guardería", señala en este sentido una madre. "Es complicado, ¿qué hacemos en septiembre con los niños?", plantea a su vez un padre.

Algunos, no obstante, ven oportunidad en esta posibilidad. Septiembre, apunta un hombre, "es un mes propicio para el veraneo también, hace muy buen tiempo". Sin embargo, desde las asociaciones de familias de alumnos recuerdan que por ley debe haber 175 horas lectivas cada curso. "Nosotros tenemos un temario, unos contenidos que tenemos que tener tiempo suficiente para poderlos impartir", defiende un docente.

Por su parte, un ciudadano sugiere que "en lugar de tener vacaciones muy largas", los niños tengan vacaciones "intermedias". Un tema que da para otro debate.