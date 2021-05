La Guardia Civil ha rescatado el cuerpo sin identificar de una persona que ha aparecido flotando junto a la playa de El Tarajal. Se trata de una persona joven, aparentemente subsahariana, por cuya vida no se ha podido hacer nada. Según ha podido saber laSexta, efectivos del cuerpo policial habían recibido un aviso y pusieron en marcha una embarcación y el helicóptero para sobrevolar la zona.

Pasado un rato, localizaron el cuerpo del joven fallecido, que a razón del fuerte oleaje provocado por el viento de levante se había ido aproximando cada vez más a la costa. Miembros de la Guardia Civil y del 061 han conseguido recoger el cadáver del mar rápidamente, y aunque se ha comprobado si aún tenía pulso y han intentando reanimarlo, pocos segundos después han certificado su muerte.

La de este joven es la segunda muerte registrada en estos días en Ceuta, escenario de la llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a la ciudad autónoma. Muchos de ellos han arriesgado su vida para poder acceder a tierras españolas, lo que ha provocado que se lanzasen al agua para bordear el espigón y llegaran a la orilla exhaustos, deshidratados o con síntomas de hipotermia. Allí han sido atendidos por numerosos efectivos de la Cruz Roja y del Ejército.

No obstante, en las siguientes horas han empezado a ser devueltos a su país por el acuerdo que mantienen vigente Marruecos y España sobre la entrada de migrantes procedentes del país africano en suelo español. No ha ocurrido así con muchos de los niños que también han cruzado la frontera -no pueden ser devueltos por ley-, cuyo destino se desconoce por el momento, aunque sí se sabe que varias comunidades se han ofrecido a acogerlos en sus respectivos territorios.