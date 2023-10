Renfe lanza una nueva campaña de billetes de tren con precios desde los siete euros para competir con las nuevas empresas lowcost. Tras las vacaciones de verano, la empresa estatal arranca la temporada de otoño ofreciendo billetes a precios muy competitivos y habrá que estar atento porque estarán a la venta para un tiempo determinado.

Concretamente, este miércoles, 4 de octubre, arrancan el 'Superprecio' y ofrecerán en su página web billetes de Avlo desde los 7 euros y de Ave y Alvia desde los 11 euros. La promoción estará disponible hasta el próximo 10 de octubre y desde Renfe indican que se ofrecerán estos descuentos a 'cientos de destinos' pero no especifican exactamente cuáles estarán disponibles.

No obstante, solo se ofertarán estas promociones en viajes desde el 23 de octubre y hasta 2024 en todos los corredores, según ha informado el operador ferroviario en un comunicado. Por tanto, aquellos que quieran aprovechar para comprar los billetes para el puente del 12 de octubreno podrán ya que las fechas no entran en el periodo establecido, pero sí que se aplicará en billetes para el puente de diciembre.

Superprecio

Aunque la primera campaña de 'Superprecio' estará activa hasta el 10 de octubre, ha llegado para quedarse ya que es una campaña empleada para identificar en cada oleada de las campañas comerciales los precios más bajos para desplazarse a centenares de destinos en miles de trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity.

Además, desde Renfe han señalado que el 'Superprecio' estará presente en la web de Renfe de forma puntual, con campañas especiales que serán anunciadas con antelación para viajar a todos los destinos al mejor precio. Concretamente, estas ofertas de Renfe estarán configuradas a través de Revenue Management, la herramienta de gestión de precios que permitirá encontrar más disponibilidad de estas ofertas en momentos 'valle' de demanda y que prima la anticipación en la compra.

Renfe defiende que cuenta con valores propios de marca frente a los nuevos operadores (Iryo y Ouigo): "Más destinos que nadie, más frecuencias y número de trenes y el mejor Compromiso de Puntualidad del mercado (con la mejor compensación, que es hasta 8 veces superior a la exigida por Ley, siempre en metálico y nunca en vales y en 24 horas a través de web)".