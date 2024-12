Reabre el Ikea de Alfafar, construcción que salvó vidas durante la DANA y ejemplo para futuras obras

La tienda de Ikea situada en Alfafar (Valencia) ha reabierto sus puertas después de casi seis semanas cerrado, debido a los estragos de la DANA. Aquel fatídico 29 de octubre, este centro se convirtió en refugio para casi 700 personas gracias a su construcción basada en la prevención.

Este edificio se construyó hace una década sobre terreno inundable y, consciente de ello, IDP, empresa que proyectó y edificó el centro, varió la cimentación, como ha recordado su consejero delegado, Enric Blasco: "En aquel momento no se permitían determinadas alturas y hubo que hacer una modificación del planeamiento urbanístico para que lo permitiera".

Una de las particularidades de este centro es que su parking no es subterráneo, sino en superficie y abierto. Esto previene que "el agua no queda retenida y no se formen piscinas", ha señalado Blasco. "Creo que ha valido la pena. A alas pruebas me remito", ha añadido.

Versión que ha corroborado Diana Carrero, directora de Ikea Valencia: "El edificio se construyó en altura para asegurar que la tienda estaba lo suficientemente segura. Ikea adapta su manera de construcción a la orografía del terreno", ha explicado Diana Carrero, directora de Ikea Valencia.

Por otra parte, durante el acto de reapertura algunos clientes han expresado lo que significa para ellos: "Estábamos esperando a que abrieran algunas tiendas para preparar la Navidad y coger ilusión de nuevo", "Mucha tristeza, pero alegres porque todo funcione". Asimismo, trabajadoras como Marta Pomar han rememorado cómo se vivió aquel 29 de octubre y cómo se organizaron para salvar vidas: "Empezamos todos a buscar escaleras, mangueras; algunos clientes sabían hacer nudos y entre todos comenzamos a sacar a gente del agua".