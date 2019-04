Radiografía de los pensionistas en España: cobran de media 1.000 euros que a menudo comparten con hijos y nietos

Buscamos en las concentraciones el perfil del pensionista en España, con una media de 75 años como Amparo, que tiene que trabajar porque no llega con sus 600 euros. "Tengo que trabajar porque si no con la pensión no me llega", ha dicho en Al Rojo Vivo.

De los más de diez millones de pensiones, la mayoría son por jubilación y cobran una media de 1.077 euros, como Salvador, que se ha acercado a la manifestación donde cuenta cómo su pensión se va en ayudar a hijos y nietos: "Uno de mis hijos está parado y también tengo en casa a dos nietos".

En las concentraciones también hay pensionistas por incapacidad que reciben 940 euros; favor de familiares, 541; orfandad, 382 euros y la de viudedad, 652 euros que cobra Mari Carmen. "¿Por qué nos tienen que quitar tanto dinero cuando quedamos viudas?; seguimos comiendo y teniendo hijos", ha dicho en Al Rojo Vivo.

Por sexos, ellas son más, pero cobran un 37% menos que los hombres. Pensiones no contributivas hay 454.000, que sólo perciben 377 euros, que apenas ha subido un 0,25%. "Es un cachondeo, nos quieren engañar con que nos suben las pensiones", denuncia un hombre. Avisan de que seguirán en las calles.