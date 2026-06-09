"¿Y quién cobra eso?": la reacción de una mujer al saber que el umbral de la felicidad en España está en 77.000 euros al año

Más Vale Tarde sale a la calle y pregunta a los españoles cuánto dinero creen que hay que ganar para ser feliz, después de que un estudio de la Universidad de Purdue lo haya situado en 77.000 euros al año.

Según un estudio de la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, el precio de la felicidad en España sería de 77.192 euros al año, aunque el sueldo medio en nuestro país no llega a los 30.000 y el salario mínimo interprofesional se sitúa un poco por encima de los 15.000.

Más Vale Tarde ha salido a la calle para preguntar a los españoles si están contentos con su sueldo y cuánto creen que se debería cobrar para ser felices en nuestro país.

Una joven asegura que 30.000 serían suficientes, teniendo en cuenta la situación de la vivienda, mientras que otra mujer cree que es mucho: "Con unos 15.000 o 16.000 euros yo creo que se puede vivir".

"¿Y quién cobra eso?", reacciona otra mujer al saber que el umbral de la felicidad se sitúa por encima de los 77.000 euros, mientras que otra de las entrevistadas asegura que se conforma con 50.000 euros para ella y otros 50.000 para su marido. De hecho asegura que conoce a alguien de su entorno que cobra más de 77.000 euros y "tiene la cara más feliz".

Otra mujer, que se conformaría con 24.000 euros, asegura que con 77.000 sería "la reina del mundo". Otra mujer deja una reflexión: "Cuanto más tienes, más gastas. Nunca vas a ser feliz porque vas a necesitar más".

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