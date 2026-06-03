¿Qué se sabe de la ayuda de 200 euros para todas las familias con hijos de hasta 18 años?

No es ninguna novedad, ni tampoco una realidad. El debate sobre aprobar una prestación universal para las familias lleva sobre la mesa al menos desde 2025 y cada cierto tiempo se reaviva el debate.

La prestación universal por crianza todavía no es una realidad. Esta ayuda de 200 euros para las familias con hijos de la que se habla desde hace tiempo tampoco es una propuesta nueva, pero cada cierto tiempo se reaviva el debate en torno a ella. Se trata de una medida que el movimiento Sumar puso sobre la mesa en el marco de las negociaciones de pasados presupuestos generales del Estado.

En noviembre de 2025, a propósito del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, el Gobierno recordó que esta medida ayudaba a avanzar en la lucha contra la pobreza infantil, si bien señaló entonces que era una medida que estaba siendo diseñada "desde parámetros de universalidad y equidad fiscal".

En la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, revisada el pasado mes de febrero, ya se incluía esta ayuda bajo la denominación de Prestación Universal por Crianza, una ayuda enmarcada en el proyecto de Ley de Familias. Según el Gobierno, la intención de esta ayuda es la de apoyar a las familias con hijos, fomentar la natalidad, mejorar la conciliación y reducir la pobreza infantil.

Esto quiere decir que a esta prestación podrían acceder todas las familias con hijos menores de edad, de hasta 18 años, independientemente de sus rentas. "En escenarios de carácter universal, es decir, cubriendo a la población total menor de 18 años con una cuantía de 200 euros mensuales, la medida representaría 19.276 millones de euros al año, el equivalente al 2,76% del gasto público anual, con un impacto estimado de reducción significativa de la pobreza infantil", señala la Estrategia. De aplicarse esta medida, la pobreza extrema infantil podría reducirse hasta en seis puntos y el porcentaje de menores en riesgo de pobreza, hasta en ocho puntos, pasando del 29% al 21%.

Con la información disponible actualmente, se entiende que se trataría de una ayuda económica directa de 200 euros por hijo, lo que supondría 2.400 euros al año. Para que esta ayuda se convierta en una realidad, tendría que estar incluida en los Presupuestos Generales del Estado —actualmente, al no estar aprobados los del ejercicio económico de 2026, se mantienen prorrogados los de 2023; en septiembre debería iniciarse la negociación de los de 2027—.

Según el servicio jurídico Antolino Advocats, esta ayuda estará probablemente gestionada por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y los requisitos para acceder a la misma irán desde contar con la residencia legal y efectiva en España y con el empadronamiento actualizado y que haya en la familia algún hijo de hasta 18 años. En principio, la renta familiar no será excluyente de esta prestación y a priori, la intención es que se trate de una ayuda a cobrar por cada hijo menor de edad.

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