Miguel Bosé ha protagonizado una de las polémicas más sonadas en redes sociales de los últimos meses: se le ha tachado de negacionista y conspiranoico por difundir mensajes negando el COVID y en contra de las vacunas, llegando a decir que pueden contener “diversos metales o ‘polvo inteligente’ sin nuestro consentimiento”.

Évole y Bosé abordarán el lado más personal del artista: las drogas, el sexo, la relación de Franco con su padre y su inestable voz a sus 65 años.

El cantante, residente en Panamá (su país de nacimiento), habla con Jordi Évole en su primera entrevista a una televisión española “en 5 o 6 años”, según calcula él mismo. “Estoy de puta madre, ya me ves”, le asegura al periodista en el vídeo promocional que puedes ver a continuación:

La voz de Bosé

Recién cumplidos los 65 años, el cantante no luce su mejor voz, algo que llamó la atención en los vídeos en los que hablaba sobre la “mentira” del COVID. “Mi voz va y viene, ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz”, confiesa Bosé a Évole.

“¿No te veía nadie?”, pregunta el Évole al artista sobre sus periodos sin voz. “¿A quién quieres que me enseñe, en ese estado?”, le responde. El cantante no ha publicado nueva música desde 2016 y no actúa en directo desde principios de 2019.

En su encuentro con Jordi Évole, Bosé admite, además, que hace 7 años que lo dejó todo: “He vivido años salvajes: drogas, sexo a lo bestia... Un buen día me desperté y dije: se acabó”, reconoce.

Franco y su padre

venía a mi finca y se le caía la baba con mi padre, le tenía admiración”, asegura.

Miguel Bosé también habla en la entrevista con Jordi Évole sobre su padre, quien asegura que levantaba el asombro del dictador: “Franco

Horario y dónde ver en televisión

Évole también aborda la política en la entrevista con el artista, que asegura que con los años no se ha vuelto más conservador, sino “más lúcido”. Podrás escuchar la primera parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé este domingo 11 de abril, a las 21:25 horas en laSexta y el siguiente domingo, 18 de abril, se podrá ver la segunda parte..