¿Qué hacer en caso de atentado terrorista? Estos son los pasos que debes seguir ante un ataque

¿Cómo actuar ante un atentado terrorista? El Ministerio de Interior ha lanzado una campaña con consejos de autoprotección para todos los ciudadanos. El más importante, si es posible, huir de la zona del ataque y ayudar a otras personas pero sin detenerse.

"Hay que chillarle, avisarle de que acaba de haber una explosión o un tiroteo, lo que sea. Pero si ves que la persona quiere ir al lugar, tú tienes que escapar rápidamente del lugar", explica Saúl Craviotto, policía nacional.

Si encuentra algún bulto, "nunca lo manipule" y si en el momento del atentado no puede abandonar un sitio cerrado, escóndase: "Cierre la puerta, refuércela y aléjese de ella". También piden atención al teléfono móvil. "Pónganlo en silencio, incluso quiten el formato de vibración", señala Francisco José Vázquez, teniente coronel de la Guardia Civil.

No se tire al suelo fingiendo estar herido, una serie de consejos que no pretender alamar, si no conseguir minimizar riesgos. "No hay ningún elemento que nos haga pensar que hay un aumento de la amenaza concreta terrorista en España", advierte el ministro Zoido.

Las fuerzas de seguridad piden a los ciudadanos que se impliquen, que se evite la difusión de bulos y, sobre todo, que no dejemos que el miedo nos impida vivir con libertad.