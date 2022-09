Ya no más subir al bus, llegando tarde al trabajo, para darse cuenta de que no se ha recargado la tarjeta, así como no más filas en las máquinas del metro. Por fin los usuarios de iOS podrán recargar las tarjetas de transporte público de Madrid desde el móvil, aunque los usuarios Android ya tienen tiempo disfrutando de esta aplicación. Te explicamos cómo funciona.

La ‘app’ se llama 'Tarjeta de Transporte' y podrás encontrarla en las tiendas de aplicaciones de iPhones y Androids. Si no sale de primera no te preocupes, solo hará falta bajar un poco más hasta encontrarla. Una vez que la aplicación ha sido instalada, lo primero que te sale al entrar es "pulsa en el botón para activar el NFC y realizar la lectura". Con la actualización de iOS 13 —hace ya algunos años— los iPhone 7 y superiores pueden disfrutar de esta tecnología. Lamentablemente, aquellos con un móvil anterior no podrán hacer uso de esta aplicación.

NFC son las siglas en ingles de Near-Field Communication y se trata de una tecnología de comunicación inalámbrica que tiene la característica de producirse a corta distancia (máximo 15 centímetros). Provoca un intercambio de datos a alta frecuencia entre dos dispositivos y es una tecnología que tiene muchos usos y posibles aplicaciones en la vida diaria.

Una vez que activamos la NFC en la ‘app’ y acercamos la tarjeta a nuestro móvil podremos ver todos los datos de nuestra tarjeta, desde la fecha de carga hasta cuántos días quedan. Pero lo más importante de la ‘app’ es la opción de recargar la tarjeta directamente de esta. Pero antes tendremos que registrar una tarjeta bancaria y para ello solo tenemos que ir al menú en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio.

Esta opción nos abrirá una página impulsada por Redsys, una plataforma de pagos virtuales seguros. Para registrar la tarjeta parecería que vas a realizar un pago, pero este es de 0,00, o sea, es gratis. Solo es un formalismo para poder tener registrados los datos de la tarjeta, así que no hay nada de que preocuparse. Una vez hecho esto ya será posible recargar la tarjeta de transporte desde la comodidad del hogar o corriendo por la calle si hace falta.

El siguiente paso sería poder usar el móvil como la tarjeta de transporte de forma definitiva. La tecnología para poder decir “adiós” a la tarjeta de transporte existe, pero es necesario el desarrollo de aplicaciones e infraestructuras que sean compatibles con esta. Todavía no podemos usar solo el móvil en el transporte, pero la Comunidad de Madrid se encuentra realizando un proyecto para que esto sea posible pronto utilizando usuarios de prueba.