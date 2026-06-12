Ahora

Protesta de los docentes

Los profesores de Madrid anuncian una huelga indefinida para el próximo curso escolar

Los detalles La fecha en la que iniciarán las protestas no está aún decidida, pero una veintena de organizaciones sindicales y asociaciones han suscrito un documento para ir a la huelga. Barajan tres fechas posibles para el inicio de los paros.

Imagen de archivo de una huelga de profesoresImagen de archivo de una huelga de profesoresImagen de archivo EFE

Los profesores madrileños irán a la huelga indefinida el próximo curso escolar. Aún no han decidido la fecha en la que iniciarán los paros, pero según ha podido saber laSexta, hay tres fechas de incio sobre la mesa (1 de octubre, 15 de octubre y mediados de enero).

El próximo lunes habrá una nueva reunión en la que fijarán un día para votar la fecha de inicio de la huelga. Una veintena de organizaciones sindicales y asociaciones han suscrito un documento para ir a la huelga. Por ahora no se han unido ANPE y CSIF.

Los docentes reclaman algo que no es nuevo y que se ha escuchado también en las recientes protestas de profesores en Valencia y en Cataluña. Piden mejores salarios, más recursos para los centros, más profesorado, más especialistas de atención a la diversidad, menos horas lectivas semanales y más plazas públicas de Formación Profesional, entre otras reclamaciones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El juez Calama abre una pieza separada para investigar a Zapatero por delito fiscal y de contrabando por las joyas halladas en su despacho
  2. Leire Díez se reunió en varias ocasiones con Ábalos para controlar su línea de defensa y su estrategia de comunicación
  3. Visita de León XIV a España, en directo | El papa recuerda en Tenerife que "todos somos migrantes"
  4. La productora de Canal Sur aprueba el "cese definitivo e irrevocable" del CEO imputado por agresión sexual a una reportera
  5. Trump da por "terminada" la guerra en Irán tras anunciar un acuerdo que Teherán niega: "Han aceptado no fabricar nunca armas nucleares"
  6. SpaceX prepara su salida a bolsa en una operación que convertirá a Elon Musk en el primer billonario del planeta