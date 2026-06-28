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Malos tratos

Prisión provisional para los padres de un bebé de tres meses muerto en Sabadell

El contexto El menor murió en el Hospital Taulí de Sabadell, donde había sido ingresado por lesiones, y cuyos responsables médicos activaron los mecanismos de protección a la infancia de la Generalitat.

Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra.

Los padres de un bebé de 3 meses muerto la madrugada del viernes en Sabadell (Barcelona) han ingresado en la cárcel tras ser detenidos por su presunta relación con las lesiones del bebé, han informado fuentes conocedoras.

La magistrada titular de la plaza 3 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sabadell ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los progenitores del bebé por maltrato habitual con resultado de muerte.

El menor murió en el Hospital Taulí de Sabadell, donde había sido ingresado por lesiones, y cuyos responsables médicos activaron los mecanismos de protección a la infancia de la Generalitat, informan fuentes del Departament de Salud, que añaden que se detuvo "a los padres y otros familiares por la posible vinculación a los hechos".

Las mismas fuentes han explicado que la Inspección Sanitaria del Departament hará las actuaciones de oficio necesarias en estos casos, como verificar el funcionamiento de los procedimientos.

Respecto a las investigaciones en curso, las instituciones implicadas colaboran con las autoridades competentes y actuarán "con la máxima transparencia compatible con la protección de los menores", la confidencialidad de datos clínicos y el respeto a un procedimiento en curso.

El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmado este domingo vía X que "esta muerte conmueve profundamente" y ha agradecido el trabajo del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y de los Mossos d'Esquadra.

Además, ha considerado necesario respetar ahora la investigación judicial y confiar en que "se aclararán los hechos y se actuará con toda la contundencia que corresponda".

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