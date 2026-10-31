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Los precios para viajar se disparan tras el accidente de Urda y la vuelta a casa se convierte en una odisea: "Aprovecháis la tragedia para lucraros"

¿Qué ha pasado? Algunas compañías han optado por contener las tarifas. Es el caso de Iberia, que ha limitado el precio de sus billetes para facilitar los desplazamientos de los afectados. Sin embargo, otras empresas están recibiendo duras críticas de los usuarios por las subidas que están aplicando en plena emergencia.

Los precios para viajar se disparan tras el accidente de Urda y la vuelta a casa se convierte en una odisea: "Estáis aprovechando la tragedia para lucraros"
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Intentan volver a casa después de la tragedia ferroviaria de Urda, pero se encuentran con otro problema: los precios de las alternativas al tren se han disparado. Billetes que multiplican su coste habitual y pasajeros que denuncian cancelaciones de reservas para volver a poner esos mismos asientos a la venta por cantidades mucho más elevadas.

Algunas compañías sí han optado por contener las tarifas. Es el caso de Iberia, que ha limitado el precio de sus billetes para facilitar los desplazamientos de los afectados. Sin embargo, otras empresas están recibiendo duras críticas de los usuarios por las subidas que están aplicando en plena emergencia.

Las denuncias se están multiplicando en las redes sociales: "Estáis aprovechando la tragedia para lucraros y sacar dinero. Habéis cancelado mi reserva de avión para poder cobrarla a 444 ueros el billete". En los vuelos entre Madrid y Sevilla se han registrado diferencias de hasta 300 euros, según las denuncias de los pasajeros.

"Los muy sinvergüenzas se lo acaban de anular para poder cobrar cinco más al precio al que estaba", protesta otro usuario, que denuncia que le han cancelado una reserva para volver a ofrecer los billetes a un precio superior. La indignación también se traslada a quienes consideran que las compañías deberían tener algún tipo de límite cuando se produce una catástrofe. "Deberían limitar los precios y no aprovechar la situación para inflarlos más", reclama una de las personas entrevistadas. Otro pasajero considera que "sería conveniente hacer una limitación o algo extraordinario".

El problema es que, ante situaciones excepcionales como esta, los precios del transporte siguen sin contar con un límite general establecido por ley que impida estas subidas. Y no es la primera vez que se intenta cambiar. El pasado 26 de febrero, PSOE y Sumar llevaron al Congreso una propuesta para limitar los precios de los transportes cuando se producen emergencias de este tipo.

Sin embargo, la iniciativa no llegó a tramitarse después de que PP, Vox y Junts votaran en contra. Estas formaciones justificaron su rechazo en la defensa del libre mercado y calificaron la propuesta de intervencionista. Ahora, tras el accidente ferroviario de Urda, la situación vuelve a repetirse: el Ministerio de Consumo trabaja en una nueva norma para topar los precios de los servicios de transporte ante emergencias y situaciones excepcionales, con el objetivo de evitar que los pasajeros tengan que asumir tarifas desorbitadas cuando necesitan encontrar una alternativa para llegar a casa.

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