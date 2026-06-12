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Consternación en Badajoz

Prisión provisional para el acusado por la muerte de David Salazar: el móvil económico, principal hipótesis del crimen

Los detalles Según el abogado de la familia de David, el crimen estaría planificado y auspiciado por el móvil económico, ya que el acusado le debía 2.250 euros.

Imagen de David Salazar en el cartel de SOS Desaparecidos
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La titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional de Juanfran, el acusado por la muerte de David Salazar en Badajoz. El detenido estaba en dependencias policiales desde el pasado miércoles, cuando confesó el crimen durante su interrogatorio.

Esta medida llega después de que Juanfran haya pasado en las últimas horas a disposición judicial. Por el momento, el caso permanece bajo secreto de sumario mientras los investigadores tratan de esclarecer todas las circunstancias del crimen.

David desapareció el pasado domingo 7 de junio, cuando salió de casa para comprar en una tienda del barrio de Suerte de Saavedra, donde residía. En ese momento se le perdió la pista, y tres días más tarde apareció su cadáver. Según el abogado de la familia de David, el crimen estaría planificado y auspiciado por el móvil económico, ya que el acusado debía a David 2.250 euros.

Disparos y máxima tensión

Este jueves, los agentes llevaron al acusado hasta la tienda que regentaba en la zona para la reconstrucción del crimen. En ese momento, decenas de personas estaban congregadas a las puertas del local, lo que provocó momentos de enorme tensión. En un momento dado, un grupo de personas trató de abalanzarse sobre Juanfran, por lo que los agentes tuvieron que disparar al aire para dispersar a la multitud.

Tras un primer reconocimiento, las calles aledañas a este local han permanecido cortadas para facilitar la labor investigadora de los agentes.

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