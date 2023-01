La autobiografía del príncipe Harry (Enrique de Inglaterra) -que aún no ha sido publicada oficialmente aunque en España ya salieron a la venta algunos ejemplares por error- ha levantado un gran revuelo en todo el mundo.

El hijo menor del rey Carlos III ha descrito cómo fue su primera experiencia sexual: tenía 17 años recién cumplidos y fue con una mujer mayor que él. Desvela, además, que la situación se desarrolló en el campo trasero a un pub que estaba "muy concurrido" en ese momento.

En sus memorias asegura que la mujer, a la que se refiere como a una "amante anónima", lo trató como "a un joven semental".

Según ha recordado, la Familia Real conocía el encuentro, por lo que enviaron a un guardaespaldas. “Sospeché que se refería a mi reciente pérdida de la virginidad -el guardaespaldas-, un episodio humillante con una mujer mayor a la que le gustaban los caballos machos y que me trató como a un joven semental", asegura.

"Uno de mis muchos errores fue dejar que sucediera en un campo, justo detrás de un pub muy concurrido. Sin duda, alguien nos había visto”, relata Harry.

Mató a 25 talibanes

Por otra parte, el príncipe Harry confiesa que durante su servicio en Afganistán, en los años 2012 y 2013, participó en seis misiones y mató a 25 talibanes. "No fue una estadística que me llenase de orgullo pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas", relata.