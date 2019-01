Presos esnifan sustancias a plena luz del día en el patio de la cárcel de Puerto I

Las imágenes de la cárcel Puerto I (Cádiz) que publica en exclusiva laSexta muestran cómo los presos trapichean con productos entre sus celdas, protagonizan duras peleas en el patio de la cárcel o consumen sustancias a plena luz del día, sin esconderse. "No es tan habitual, pero evidentemente dentro de las prisiones hay droga. Es fácil introducirla porque no tenemos medios", afirma Silvia Fernández, secretaria nacional de CCOO Prisiones.

Las imágenes de este vídeo no dejan lugar a dudas. Los internos esnifan alguna sustancia en una mesa del patio de su módulo, con la aparente confianza de que nadie les está vigilando.

"Los propios familiares, cuando vienen a visitar a los internos, pasan solamente un detector de metales, no un detector de drogas, por lo que pueden introducir en su cuerpo droga y luego, en la comunicación, pasársela al familiar", explica Fernández.

Instituciones Penitenciarias aplica programas asistenciales y contra la drogadicción a los internos, pero los recursos no son suficientes y la realidad es que en las cárceles conviven traficantes de drogas y consumidores. Y buscan todas las fórmulas para poder consumir.

Fernández denuncia que no hay efectivos y que las sanciones no les intimidan: "Si estas personas están en régimen cerrado, por el que ya cumplen 20 horas de encierro, pasar a cumplir 22 por una sanción no tiene mucho efecto sobre ellos", declara la secretaria nacional del sindicato.

Como es lógico, el número de efectivos y funcionarios presentes en el patio determina el que se puedan dar o no este tipo de situaciones. "Si en ese momento hay un funcionario cerca, los presos no hacen esas cosas a plena luz del día", explica Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).

No es la única irregularidad que vemos en la cárcel Puerto I. Como podemos ver en las imágenes exclusivas de laSexta, los presos protagonizan duras peleas e incluso trafican con productos entre las celdas.