Una agente que trabaja en el gabinete de prensa de la Dirección General de Policía, encargado de gestionar las redes sociales del cuerpo, ha conseguido, con su rápida actuación, evitar el suicidio de una joven, después de que un amigo de esta alertara a la Policía a través de su cuenta de Twitter.

Ocurrió el pasado 8 de septiembre, cuando, según ha relatado a la agencia Efe la propia agente, Silvia Garrido, el Twitter de la Policía Nacional recibió un mensaje de un joven que temía que una amiga suya estuviera intentando quitarse la vida y necesitara ayuda.

Ante la gran cantidad de mensajes que recibe la Policía, ha explicado la agente, primero fue necesario confirmar la veracidad del usuario, el perfil y el relato de los hechos, mediante el envío de captura de pantalla de los mensajes que había intercambiado con el joven, que expresaba su preocupación por el estado de su amiga, ya que, en un momento dado, esta había dejado de contestarle.

En los mensajes, la joven, que reside en un municipio de la provincia de Badajoz distinto al de su amigo, le decía que no le merecía la pena vivir y expresaba sus deseos de quitarse la vida.

La agente, con los datos que le proporcionó el joven, comenzó a gestionar las actuaciones, poniéndose en contacto con la Policía Local, que se personó en el domicilio y se encontró a la joven inconsciente tras ingerir una gran cantidad de pastillas, por lo que fue trasladada al hospital, donde se recupera.

La agente Garrido ha detallado a la citada agencia que lo que le llamó la atención de los mensajes de este chico es que les enviaba capturas de la conversación con su amiga, aunque asegura que la Policía siempre da salida a cualquier tipo de mensaje "sea real o no", ya que, según asegura, "si no le hubiera hecho caso, no sabemos lo que hubiera pasado".

Garrido, que además de policía es periodista, ha precisado, no obstante, que los ciudadanos deben saber que las redes sociales no son un canal de emergencia, ya que para eso está el 091, que sí cuenta con los medios necesarios para "comisionar" cualquier tipo de actuación. Sin embargo, esta no es la primera vez que a través de la redes sociales se consigue evitar la comisión de un delito gracias a mensajes de alerta. "No es lo más usual, pero cuando ocurre nosotros actuamos", ha precisado.

El 024 es la línea de atención a la conducta suicida. Es un servicio de alcance nacional, gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. En caso de emergencia vital inminente se puede llamar directamente al 112.