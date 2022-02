Dabiz Muñoz ha compartido en su perfil de Instagram una apetitosa receta de pasta a inspirada en los bocadillos de minutejos que le hacía su padre de pequeño. Una receta que describe como "original, fácil, sorprendente y 'brutalisima'" en la que la salsa está compuesta de tomate, chicharrones y chiles.

En el vídeo va explicando la receta paso a paso: empieza por la salsa, echando el aceite de oliva y sofriendo el ajo; posteriormente, añade la salsa de tomate... y así continua paso hasta el momento en el que se dispone a cocer la pasta. Para sorpresa de todos, el chef vierte un buen chorro de aceite de oliva en el agua de la cocción.

"Para cocer la pasta le voy a poner un buen 'puñadito' de sal y le voy a poner aceite de oliva", explica Dabiz Muñoz. "El aceite de oliva no es para que la pasta no se pegue como piensa todo el mundo, el aceite de oliva es para que cuando echéis la pasta y se forma esa 'espumita' que empieza a cocer no se os salga el agua por fuera y se os rebose", aclara el chef que ha dejado a todos los espectadores ojipláticos.

Por si queda alguna duda sobre su consejo, Muñoz insiste: "Esto va a ayudar a que se cree una 'peliculita' fuera del agua y va a cocer sin que rebose el agua" y añade "ese es el truco del chef".

Aunque es consciente de que este particular consejo culinario hará saltar todas las alarmas, Dabiz Muñoz continua con la receta en homenaje a su padre hasta finalizarla y degustarla. El resultado final según el chef: "¡La mamma! ¡La pasta, el Agus, qué bueno!".